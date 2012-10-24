Адвокат Лазаренка стверджує, що її клієнт повернеться до України

16:34, 24 жовтня 2012
Політика
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Адвокат екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка Марина Долгопола переконана, що її клієнт повернеться до України, однак конкретні терміни прогнозувати не береться.

Павло Лазаренко

Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференії в УНІАН.

“Я стверджую, що Павло Лазаренко повернеться до України, але назвати якісь конкретні термін,и коли це станеться, я не можу”, - сказала М.Долгопола.

Вона нагадала, що 1 листопада завершується термін його ув'язнення у США.

“Коли він повернеться, я не можу назвати точну дату. Напевно, цього не може сказати і сам Павло Лазаренко”, - додала адвокат.

За її словами, сам П.Лазаренко говорив про те, що повернеться до України тоді, коли буде краща політична ситуація. “Я розумію так, що потрібно, аби в Україні були умови для того, щоб його справу розглядала неупереджена Генеральна прокуратура України, неупереджений суд і таке інше”, - сказала М.Долгопола.

На її переконання, повернення П.Лазаренка не повинно тягнути жодних правових негативних наслідків, оскільки є рішення суду іноземної держави, у яких чітко зазначено, що по низці звинувачень або немає доказів, або немає матеріальної шкоди.

“Якби сьогодні в Україні була можливість, а, на жаль, сьогодні такої можливості немає, щоб справу Павла Лазаренка розглядав неупереджений український суд, то, я думаю, він вийшов би з того суду з виправдувальним рішенням”, - сказала адвокат.

Зі свого боку заступник голови партії “Громада” Олег Оленюк заявив, що П.Лазаренка не хочуть бачити в Україні, бо він є конкурентом певних груп впливу.

Крім того, на його переконання, партія “Громада” після повернення П.Лазаренка може скласти серйозну конкуренцію на місцевих виборах іншим політичним силам.

“Є питання бізнесового середовища - як воно сприйме повернення Лазаренка. Та є питання переформатування політичних еліт”, - додав О.Оленюк.

У свою чергу перший заступник голови партії ВО "Громада" Юрій Філяк сказав, що П.Лазаренко як був, так і залишається реальним конкурентом нинішнім першим особам у політиці.

“Так, Лазаренко помилявся. Ніхто не каже, що він білий і пухнастий. Але він занадто багато довіряв людям, вірив людям, за що і поплатився”, - сказав Ю.Філяк і додав, що П.Лазаренка 13 років немає в Україні, а партія “Громада” існує і бере участь у виборах.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ТСН з посиланням на фахівця зі зв'язків із громадськістю Федерального бюро в'язниць США Кріса Бурке повідомила, що П.Лазаренко буде звільнений із в'язниці у Сполучених Штатах 1 листопада 2012 року.

ТСН нагадала, що раніше П.Лазаренко збиралися випустити на волю 11 січня 2012 року.

К.Бурке не повідомив, чому змінено строк ув'язнення колишнього прем'єр-міністра України, пославшись на свою некомпетентність в цьому питанні.

П.Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію «Громада».

П.Лазаренко був заарештований у США в лютому 1999 року з панамським паспортом і провів у в'язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу у розмірі 65 млн. доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися до американської в'язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

Американська прокуратура звинувачувала П.Лазаренка у вимаганні, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн. доларів.

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що П.Лазаренко буде арештований, як тільки опиниться на території України.

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