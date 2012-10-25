Юристи ЦВК спростовують звинувачення "Батьківщини"

Про це УНІАН повідомили у юридичному управлінні Секретаріату ЦВК.

"Позову до Київського апеляційного суду за фактом нібито переданих зайвих бюлетенів немає. Позивачі визнали свою помилку, бо насправді ЦВК передає виборчі бюлетені виборчкомам лише у тій кількості, яка передбачена законом, тобто з урахуванням резерву у 0,5% від кількості виборців, включених до списків для голосування", - сказав представник юридичного управління.

Водночас юрист повідомив, що останнім часом суб’єкти виборчого процесу звертаються до судів для оскарження деяких постанов Центральної виборчої комісії. "Проте поки що немає жодних скарг на дії окремих членів комісії", - додав він.

На цю тему: "Батьківщина" через суд вимагає знищити зайві бюлетені

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня прес-центр Київського регіонального штабу об’єднаної опозиції "Батьківщина" повідомив, що "Батьківщина" підготувала позов до Київського апеляційного суду з вимогою зобов'язати Центральну виборчу комісію знищити зайві виборчі бюлетені, передані для голосування в одномандатному виборчому окрузі № 212 (Київ, Дарницький район) за партійними списками.

"Під час прийому бюлетенів спостерігачі від "Батьківщини" зацікавилися занадто товстими пачками привезеної продукції, які були підготовлені для окремих виборчих дільниць", - сказав народний депутат України, керівник Київського виборчого штабу "Батьківщина" Юрій Одарченко.