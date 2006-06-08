Шпаргалка для жінок: як пережити ЧС-2006

Психолог центру з попередження насильства в сім`ї і торгівлі людьми Київського центру соцслужб Тетяна Ященко в інтерв`ю газеті «Сьогодні» запропонувала рекомендації для жінок, чиї чоловіки повністю поглинені Чемпіонатом світу по футболу.

На думку психолога, самий забійний варіант – на місяць поїхати у відпустку (Чемпіонат світу починається 9 червня, останній матч – 9 липня). Далі декілька серій порад.

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Якщо є можливість – купіть новий телевізор (маленький, на кухню) і із захватом дивіться всі серіали підряд.

Прекрасний час для шопінга. Ніхто не рахуватиме вам вартість кожної дрібнички.

У вас відпадає необхідність стирчати ввечері біля плити. Головне – закупити пива і горішків для чоловіка.

Довгі вечірні прогулянки на свіжому повітрі відмінно зміцнюють нервову систему.

Заборонені фрази

- А в якій формі грають наші?

Це все одно, що поставити таке питання під час атаки на війні. У якій формі наші – потрібно знати, ледве кинете очі на екран!

- Через 15 хвилин починається “ Не родись красивой».

Чоловік цієї фрази, в кращому разі, просто не почує.

- А скільки ще залишилося до кінця?

Матч продовжується 90 хвилин, два тайми по 45, між таймами 15 хвилин перерви. Коли наступає стадія плейофф з 24 червня і до самого кінця, 9 червня) – матчі можуть затягуватися. Якщо гра починається внічию, призначається додатковий час - 30 хвилин. Якщо і воно закінчується внічию – серія пенальті, тривати вона хвилин 10-15. Під час пенальті краще взагалі нічого не говорити.

- А ось ця сукня мені йде?

В кращому разі чоловік, не обертаючись, скаже: «Підійде»

Козирні фрази

Під час гри з Тунісом:

- А Франсілєудо Сантос – як, прикрили його наші? (це провідний форвард збірної Тунісу)

Після початку будь-якої гри збірної України:

- Кого Олег Володимирович поставив? (знання по-батькові нашого головного тренера буде схвалене).

Під час будь-якого матчу:

- Хто судить? Колліна, чула, не приїхав. (найвідоміший арбітр – знаєте його, лисий такий, його не взяли на ЧМ по віку, постарів).

У будь-який момент (після 14 червня і до 23 червня)

- А які розклади в нашій групі?

І просто слухайте.

Якщо ви спізнилися на матч, порядок питань такий:

- Який рахунок? Хто забив? А як взагалі гра? і (якщо грає Україна) А що Шева?