Шпаргалка для жінок: як пережити ЧС-2006
Заборонені і козирні фрази, рекомендовані психологом
Психолог центру з попередження насильства в сім`ї і торгівлі людьми Київського центру соцслужб Тетяна Ященко в інтерв`ю газеті «Сьогодні» запропонувала рекомендації для жінок, чиї чоловіки повністю поглинені Чемпіонатом світу по футболу.
На думку психолога, самий забійний варіант – на місяць поїхати у відпустку (Чемпіонат світу починається 9 червня, останній матч – 9 липня). Далі декілька серій порад.
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Якщо є можливість – купіть новий телевізор (маленький, на кухню) і із захватом дивіться всі серіали підряд.
Прекрасний час для шопінга. Ніхто не рахуватиме вам вартість кожної дрібнички.
У вас відпадає необхідність стирчати ввечері біля плити. Головне – закупити пива і горішків для чоловіка.
Довгі вечірні прогулянки на свіжому повітрі відмінно зміцнюють нервову систему.
Заборонені фрази
- А в якій формі грають наші?
Це все одно, що поставити таке питання під час атаки на війні. У якій формі наші – потрібно знати, ледве кинете очі на екран!
- Через 15 хвилин починається “ Не родись красивой».
Чоловік цієї фрази, в кращому разі, просто не почує.
- А скільки ще залишилося до кінця?
Матч продовжується 90 хвилин, два тайми по 45, між таймами 15 хвилин перерви. Коли наступає стадія плейофф з 24 червня і до самого кінця, 9 червня) – матчі можуть затягуватися. Якщо гра починається внічию, призначається додатковий час - 30 хвилин. Якщо і воно закінчується внічию – серія пенальті, тривати вона хвилин 10-15. Під час пенальті краще взагалі нічого не говорити.
- А ось ця сукня мені йде?
В кращому разі чоловік, не обертаючись, скаже: «Підійде»
Козирні фрази
Під час гри з Тунісом:
- А Франсілєудо Сантос – як, прикрили його наші? (це провідний форвард збірної Тунісу)
Після початку будь-якої гри збірної України:
- Кого Олег Володимирович поставив? (знання по-батькові нашого головного тренера буде схвалене).
Під час будь-якого матчу:
- Хто судить? Колліна, чула, не приїхав. (найвідоміший арбітр – знаєте його, лисий такий, його не взяли на ЧМ по віку, постарів).
У будь-який момент (після 14 червня і до 23 червня)
- А які розклади в нашій групі?
І просто слухайте.
Якщо ви спізнилися на матч, порядок питань такий:
- Який рахунок? Хто забив? А як взагалі гра? і (якщо грає Україна) А що Шева?