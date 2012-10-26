ЗМІ: Ще один російський опозиціонер просить політпритулку в Україні

Активіст "Солідарності" Михайло Маглов звернувся до влади України з проханням надати йому політичний притулок через побоювання кримінального переслідування у «болотній справі».

Про це сам М.Маглов повідомив Міжрегіональну правозахисну Асоціацію “Агора”, повідомляє російське “Відкрите інформаційне агентство”.

Документи для офіційного здобуття статусу політичного біженця М.Маглову допомогли зібрати фахівці програми юридичного захисту ХІАС (Hebrew Immigrant Aid Society - Товариство допомоги єврейським іммігрантам), організації-партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.

Активіст “Солідарності”, зазначив, що “Україна в світлі останніх подій не є достатньо безпечним місцем”, проте висловив надію, що “після випадку з Леонідом Развозжаєвим подібного не повториться”.

У листі М.Маглов повідомляє, що 11 червня в Москві він був “викрадений співробітниками Слідчого комітету за наказом майора центру “Е” ... і весь день його утримували в приймальні Бастрикіна”. За словами М.Маглова, керівник слідчої групи оголосив, що у справі про події на Болотній площі він є свідком, а “спроби зв'язатися з адвокатом були жорстко припинені”. М.Маглов стверджує, що слідчий “неодноразово вимагав дати необхідні слідству свідчення на лідерів опозиції: Навального, Нємцова, Удальцова, Яшина, вдавався до погроз фізичної розправи”. Активіст написав правозахисникам, що ближче до ночі в нього вилучили записник, телефон і ноутбук і відпустили на свободу “без будь-якого зобов'язання з'явитися потім до СК”. При цьому він пише, що “протягом трьох днів велося стеження оперативниками”.

“Наприкінці липня мені стало відомо, що за місцем моєї прописки до відділу поліції надходять всілякі запити на мене: наявність закордонного паспорта, запит характеристики. Стало зрозуміло, що незабаром мене можуть заарештувати і помістити в ізолятор. Вирішив на якийсь час виїхати в Україну у зв'язку з відсутністю закордонного паспорта. Оскільки “розслідування заворушень” стало все більш ідіотським і більш політично мотивованим, не бачив можливості повернутися й вирішив подати документи для отримання статусу біженця”, - написав М.Маглов.

Він зазначив, що готовий повернутися до Росії, “якщо справу про заворушення буде припинено за відсутністю події злочину, а всіх фігурантів відпустять”.

“Болотна справа” не має відношення до будь-яких заворушень. Була провокація з боку поліції, коли захищені бронею люди почали бити мирну демонстрацію”, - сказав М.Маглов.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня ц.р. Координаційна рада російської опозиції вимагає від Президента Росії Володимира Путіна припинити тиск на їх прихильників.

«У Росії продовжуються масштабні переслідування інакодумців. На масові протестні виступи громадян влада відповіла поліцейськими провокаціями і прямим силовим тиском на своїх опонентів», - наголошується в заяві.

Рада нагадує, що 6 травня поліція жорстко розігнала демонстрацію на Болотній площі в Москві. Сотні протестувальників було побито і затримано. За декілька наступних місяців 13 учасників акції протесту було відправлено за грати за сфабрикованим звинуваченням у масових заворушеннях.

Також, за словами авторів заяви, 5 жовтня було дано старт новому етапу переслідувань. Показане в ефірі НТВ відео невідомого походження з недоведеними звинуваченнями на адресу лівих активістів призвело до нових арештів. 19 жовтня в результаті спецоперації на території України, за цілковитої зневаги норм права, було викрадено, а відтак нелегально доставлено до Москви опозиціонера Леонід Развозжаєва. У Москві його, провівши судове засідання в закритому режимі і не сповістивши адвокатів і членів родини, відправили під арешт, наголошується в заяві.

«У зв'язку з цим Координаційна рада російської опозиції: констатує, що російська влада перейшла до методів прямого силового тиску на своїх опонентів, брутально порушуючи норми російського і міжнародного права, а також вимагає від керівництва країни і особисто Володимира Путіна припинити практику тиску на прихильників опозиції», - йдеться в документі. Також Рада вимагає забезпечити безпеку сім'ї Л.Развозжаєва.

«За повідомленнями правозахисників із Громадської наглядової комісії, які добилися побачення з Л.Развозжаєвим, стало відомо, що співробітники спецслужб тортурами, психологічним тиском і погрозами добилися від Л.Развозжаєва свідчень проти його товаришів. Нам також відомо, що представник Слідчого комітету РФ В.Маркін публічно збрехав, коли говорив, що Л.Развозжаєв явився з повинною і добровільно визнав свою провину і провину своїх товаришів», - відзначають опозиціонери.