УДАР пропонує опозиції план дій у новій Верховній Раді

Партія «УДАР» пропонує демократичним силам ухвалити план спільних дій у Верховній Раді VII скликання «Європейське майбутнє України», який серед іншого, передбачає започаткування процедури імпічменту чинного Президента, денонсацію Харківських угод, проведення «справедливої» пенсійної реформи, полегшення податкового тиску, скасування мовного закону, підписання та ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом тощо.

Як йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті партії, в «УДАРі» вважають, що цей документ має бути підписаний лідерами опозиційних сил, а також кожним народним депутатом, який виступає за зміну влади в Україні і здійснення демократичних перетворень.

У самому документі, зокрема, зазначається спільна мета - перетворення України на сучасну демократичну і справедливу державу. Водночас неодмінною умовою реалізації цього плану дій вказується «усунення від влади режиму В.Януковича та звільнення політичних в’язнів», а першочерговими завданнями - «злам існуючої корупційної системи та запровадження нових правил функціонування політичної та економічної систем країни».

Для цього «УДАР» пропонує змінити українське законодавство, зокрема:

- створити незалежне Антикорупційне агентство, яке розпочне антикорупційну люстрацію;

- ухвалити закон про порядок імпічменту Президента та розпочати процедуру імпічменту чинного глави держави;

- запровадити народну законодавчу ініціативу (коли законопроект, підтриманий 150 тис. громадян України, розглядатиметься парламентом першочергово), а також - народне вето (право скасовувати на референдумі рішення органів державної влади і місцевого самоврядування);

- запровадити інститут народного вотуму недовіри (можливість ухвалювати на місцевому референдумі рішення про недовіру та звільнення голови місцевої держадміністрації, керівника міліції і податкової, прокурора, судді);

- посилити контроль громадян за діяльністю депутатів усіх рівнів через запровадження механізму їх відкликання, встановити кримінальну відповідальність для тих народних обранців, які голосують за інших депутатів;

- запровадити на виборах до парламенту та до місцевих рад (крім сільських і селищних) пропорційну виборчу систему з відкритими списками, для парламентських виборів передбачити існування регіональних багатомандатних округів, депутатів сільських і селищних рад обирати за мажоритарною системою;

- запровадити проведення виборів міських голів у два тури.

Крім того, «УДАР» пропонує:

- посилити фінансову спроможність місцевих громад, спрямувавши до їх бюджетів 100% надходжень від податків на доходи фізичних осіб, нерухомість і землю, та перерозподіливши надходження від решти податків для забезпечення потреб громад;

- надати обраному киянами міському голові повноваження голови Київської міської державної адміністрації;

- позбавити Президента і парламент права призначення суддів та звільнити суддів з-під тиску виконавчої влади, оскільки усі судді мають призначатися Вищою радою юстиції, склад якої має формуватись виключно на з’їзді суддів України. Для розгляду тяжких злочинів запровадити суд із 12 присяжних;

- звести до мінімуму кількість державних органів, які мають дозвільні, контрольні та каральні повноваження;

- скоротити кількість податків до 7, спростити їх адміністрування, створити максимально сприятливі умов для ведення малого та середнього бізнесу;

- запровадити стимули для створення нових підприємств та робочих місць, встановити нульову ставку податку на прибуток: для новостворених підприємств – на 3 роки, для створених на депресивних територіях і на селі – на 5 років;

- провести справедливу пенсійну реформу, яка передбачатиме єдиний для всіх порядок нарахування пенсій та ліквідацію спеціальних пенсій для високопосадовців;

- посилити відповідальність за дискримінацію жінок при працевлаштуванні, оплаті праці, підвищенні по службі;

- ухвалити закони, що регулюватимуть ринок землі і захищатимуть права селян при операціях із землею, і лише після їх введення в дію допустити знімати мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення – гарантувавши, що вона буде продаватися лише громадянам України.

Також «УДАР» закликає:

- скасувати Закон «Про засади державної мовної політики» як антиконституційний та такий, що розколює суспільство та ставить під загрозу розвиток і державний статус української мови, реальні права мов меншин;

- денонсувати так звані «Харківські угоди» та інші домовленості, які шкодять стратегічним національним інтересам України;

- забезпечити підписання та ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включно із створенням зони вільної торгівлі, створимо умови для запровадження безвізового режиму з країнами ЄС.

Для виконання цього Плану дій «УДАР» пропонує своїм потенційним партнерам створити Координаційну групу для підготовки спільних законодавчих ініціатив, узгодження і координації дій у Верховній Раді України, а також - відповідні робочі групи за напрямками, обрання яких відбуватиметься на загальних зборах народних депутатів України, що підписалися під зазначеним Планом дій.

Також - не голосувати за законопроекти, «які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову» і діяти на засадах партнерства усіх демократичних опозиційних сил, дотримуючись принципу взаємного непоборення.

Крім того, автори Плану передбачають не вступати в сепаратні переговори з будь-якою політичною партією чи блоком та співпрацювати з організаціями громадянського суспільства, експертними організаціями, фахівцями для проведення в життя законодавства, що відповідає зазначеним програмним положенням.

У заяві «УДАРу» наголошується, що цей документ відкритий до підписання усіма народними депутатами, які готові до спільних дій у Верховній Раді.