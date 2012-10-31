Коморовський каже, що його спостерігачі фальсифікацій не помітили

«Це дуже важливе з погляду оцінки і Польщею, і іншими країнами Заходу виборів в Україні», – наголосив він на прес-конференції, присвяченій першим підсумкам українських виборів, повідомляє Радіо «Свобода».

При цьому, сказав Б.Коморовський, у перебігу своїх зустрічей із польським політиками, які брали участь у трьох різних місіях спостерігачів за виборами до Верховної Ради України, він почув численні зауваження, які стосуються багатьох аспектів виборів, зокрема, такі як ускладнений доступ до ЗМІ для опозиції, перебування у в’язниці лідера однієї з опозиційних партій, а також про багато інших недоліків, що трапляються в різних виборчих кампаніях і які бувають предметом апеляцій у судах.

«Результати виборів в Україні для Польщі нечувано важливі, тому ми всі з величезною увагою та напруженням спостерігали за перебігом цих виборів та їхніми результатами», – сказав він.

Хоч остаточних результатів виборів іще нема, та вже тепер, вважає Б.Коморовський, можна позбутися значної частини побоювань, які Польща мала щодо перебігу виборів в Україні.

Результати виборів в Україні, сказав Б.Коморовський, – це підтвердження того, що виграла українська громадська думка, яка хоче, щоб Україна зберегла свій проєвропейський курс. Саме так, на його думку, треба розуміти однаково добрі результати опозиційних партій, які однозначно висловлюються щодо необхідності зближення України з західним світом, із Європейським Союзом.

Результат владної в Україні коаліції, вважає польський Президент, теж можна інтерпретувати так, що вона хоче продовжувати дії, спрямовані на зближення України з Євросоюзом.

«Тепер Польща повинна подбати про те, щоб Україна знову отримала шанс на зближення з Європою шляхом підписання та ратифікації угоди про асоціацію. Це шлях, який змінюватиме Україну, вона дедалі більше наближатиметься до західного світу, а Польща в цьому зацікавлена», – підсумував Б.Коморовський.