У Гереги не можуть змиритися з результатами і вимагають перерахунку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Г.Гереги.

Зокрема, П.Ковтун наголосив, що «протягом останньої доби представники А.Іллєнка чинили фізичний і моральний тиск на членів окружної виборчої комісії. 10 членів ОВК вимушені були забарикадуватися в маленькому кабінеті від нападок представників «Свободи». У цей же самий час інші члени ОВК розкрили архів і робили маніпуляції з бюлетенями».

На думку П.Ковтуна, «у цих умовах не можна визнати демократичною процедуру підрахунку голосів. Справа дійшла до того, що при підписанні підсумкового протоколу іллєнківці фізично заблокували доступ до приміщення ОВК для більшості членів. У результаті, рішення булооголошено о 4:00 ночіголовою ОВК в присутності 5 членів ОВК і спеціально запрошених «журналістів».

П.Ковтун називає це «ганьбою для київського округу» і пропонує А.Іллєнку та іншим кандидатам у депутати «провести перерахунок бюлетенів по всіх 79 виборчих дільницях у присутності журналістів і спостерігачів, але без бойовиків і мордобою. Тільки таким чином ми зможемо виявити істинне волевиявлення киян».

Як повідомляв УНІАН, у результаті перерахунку голосів на дільниці №800244 округу №215 у Києві перемогу здобув представник Всеукраїнського об’єднання «Свобода» А.Іллєнко.

Про це повідомляється на сайті ЦВК за результатами підрахунку 100 відсотків протоколів. За А.Іллєнка проголосували 32 965 виборців, або 33,14%, за Г.Герегу проголосували 32 774 виборців, або 32,95%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», у присутності лідера "Свободи" Олега Тягнибока, юристів партії, народного депутата Володимира Яворівського, представників ЗМІ було перераховано голоси. Перед цим свободівці виявили підробку "уточненого" протоколу ДВК №800244, де переміг А.Іллєнко: на дільниці свободівець набрав 539 голосів, а Г.Герега – 428, але в останній момент з`явився "уточнений" протокол, в якому все навпаки – Г.Герега "набрала" 539 голосів, А.Іллєнко – 428.