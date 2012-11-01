До Верховної Ради проходить Катеринчук

Такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори – 2012» у Центральній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій в 13 мажоритарному окрузі.

У виборчому окрузі №13 (з центром у м.Калинівка) перемагає діючий народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Микола Катеринчук, який набрав 64,34% голосів.

Другим стає самовисуванець, директор агропромислового науково-виробничого підприємства "Візит", безпартійний Петро Юрчишин, за якого проголосували 15,4% виборців.

На цю тему: Кандидат по 14 округу заявляє, що опозиція фальшує вибори

Кандидат у народні депутати в 14-му виборчому окрузі (Вінницька область), голова Деснянської районної в Києві державної адміністрації Віктор Жеребнюк стверджує, що не він, а опозиція намагалась сфальсифікувати результати виборів в окрузі.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи заяву Об’єднаної опозиції «Батьківщина» про те, що у 14 окрузі навмисно були знищені деякі бюлетені, які засвідчували перемогу кандидата від «Батьківщини» Івана Мельничука.