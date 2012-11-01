Харківська опозиція оскаржила результати виборів

Про це заявила заступник голови виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» в Харківській області Ірина Єфремова.

Вона повідомила, що партія вимагатиме перерахунку результатів голосування по окремих дільницях 168-го виборчого округу (Дзержинський район) та по всьому 171-му округу (Фрунзенський, частини Орджонікідзевського і Комінтернівського районів). Також юристи оскаржуватимуть і результати голосування вдома на окремих дільницях.

У день голосування Об’єднана опозиція зафіксувала понад сотню грубих порушень, розповіла Єфремова, серед них – підкуп виборців, підозріло високий відсоток тих, хто проголосував удома та в лікарнях, вкидання бюлетенів, примусова доставка студентів на виборчі дільниці під наглядом викладачів та проректорів.

За словами Єфремової, на Слобожанщині вибори були «нахабно сфальсифіковані».

А керівник юридичної служби обласної організації партії «Батьківщина» Світлана Семко уточнила, що особливо це стосується виборів у мажоритарних округах.

При цьому, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Семко наголосила, що довести порушення під час голосування і самого підрахунку голосів майже неможливо, бо закон «Про вибори народних депутатів України», за її словами, написаний так, що оскаржити результати виборів дуже складно.

За її словами, ще перед виборами юристи опозиції подали близько 30 позовів за фактами незаконної агітації, але в більшості випадків суди відмовили в їхньому задоволенні.

Натомість у штабі Партії регіонів переконані, що вибори відбулися чесно, а порушення якщо й були, то дрібні, і вони не можуть вплинути на результати голосування.

Голова обласної адміністрації Михайло Добкін привітав харківських виборців із тим, що до Верховної Ради потрапило чотирнадцять мажоритарників, і всі від Партії регіонів.