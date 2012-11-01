Міліція Київщини запевняє, що не допустить штурму 95-ї ОВК
07:08, 01 листопада 2012Політика
2502 0
Міліція Київщини запевняє, що готова відвернути будь-які загрози для громадського порядку на ОВК №95 в Ірпіні.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, у деяких ЗМІ з`явилася інформація щодо ймовірності штурму невідомими особами деяких окружних виборчих комісій області, зокрема ОВК №95, з метою знищення бюлетенів і протоколів голосування, а також бездіяльності правоохоронців.
"Міліція Київської області готова до будь-якого розвитку подій і забезпечення охорони громадського порядку, а також до захисту членів окружних виборчих комісій і документації", - запевнили у ВЗГ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter