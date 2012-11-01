Міліція Київщини запевняє, що не допустить штурму 95-ї ОВК

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, у деяких ЗМІ з`явилася інформація щодо ймовірності штурму невідомими особами деяких окружних виборчих комісій області, зокрема ОВК №95, з метою знищення бюлетенів і протоколів голосування, а також бездіяльності правоохоронців.

"Міліція Київської області готова до будь-якого розвитку подій і забезпечення охорони громадського порядку, а також до захисту членів окружних виборчих комісій і документації", - запевнили у ВЗГ.