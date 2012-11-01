Сьогодні Лазаренко має вийти на волю

Про звільнення Лазаренка цього числа Українській правді повідомили у в`язниці Terminal Island, що поблизу Лос-Анджелеса, де він утримується.

З міркувань безпеки там відмовилися назвати конкретний час звільнення Лазаренка.

Тюрма, де утримують Лазаренка, розташована на мисі в порту Лос-Анджелеса і оточена водою.

Як відомо, Лазаренко у листопаді 2009 року був остаточно засуджений до 97 місяців ув`язнення за восьма пунктами обвинувачення – змова з метою відмивання коштів та відмивання коштів.

Він був арештований у лютому 1999 року прямо в аеропорту після прибуття до Америки, де Лазаренко попросив про політичний притулок.

З того часу, окрім 97 місяців у в`язниці, Лазаренко провів понад п`ять років під домашнім арештом.