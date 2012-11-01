Луценко: Краще вже мати цю фальсифіковану Верховну Раду

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко виступає за визнання виборів до Верховної Ради України, що відбулися 28 жовтня

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ-Украина» (№175 від 1 листопада ц.р.).

"Після політично мотивованого ув’язнення Юлії Тимошенко виборчий процес в Україні не можна назвати конкурентним. Після фактичного знищення єдиного незалежного українського телеканалу ТВі, де звучав, зокрема, голос опозиції, наші вибори перестали бути чесними. Після захоплення ПР 90% місць у виборчкомах всієї країни вибори перестали бути прозорими. Масовий підкуп і примушення виборців, які призвели до величезної різниці даних екзит-полів і протоколів мажоритарних округів, ставить хрест на демократичності кампанії", - сказав Ю.Луценко.

Разом з тим він відзначив, що виступає за визнання новообраного парламенту.

«Краще мати цю, багато в чому фальсифіковану Верховну Раду і перетворити її на плацдарм для демократичних сил у 2015 році, ніж відмовитися від цього потворного дітища ляльководів ПР і тим самим завершити будівництво авторитарного "архіпелагу Межигір’я", якому буде остаточне наплювати на зобов`язання перед Європейським Союзом. Якими будуть наступні вибори «без парасольки» європейського моніторингу — всі чудово розуміють", - наголосив екс-міністр.

Ю.Луценко відзначив, що на зустрічі з віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ і на майбутній зустрічі з послами США і ЄС закликав і закликатиме до визнання цих виборів, застерігаючи про їх невідповідність європейським демократичним стандартам.

Водночас він висловив думку, що підписання Договору про асоціацію між Україною і ЄС можливе лише у разі політичної амністії Ю.Тимошенко і ухвалення пакета проєвропейських системоутворюючих законів.

"Я б на місці парламентської опозиції в першочерговому порядку запропонував би об`єднання саме на такій платформі. Звільнення Юлії Тимошенко, закон про місцеве самоврядування, про люстрацію суддів і представників правоохоронних органів, чиї рішення визнані Європейським судом такими, що порушують права людини, антикорупційний закон про держзакупівлі тощо дало б Європі правильний сигнал про готовність України до асоціації з ЄС — особливо напередодні завислого саміту Україна-ЄС", - наголосив колишній міністр.

Коментуючи можливе об`єднання в парламенті Партії регіонів і Компартії, Ю.Луценко зазначив, що "така перемога припускає продовження привласнення оточенням Віктора Януковича останніх ресурсів країни — землі, газотранспортної системи, "Укрзалізниці", портів тощо. Успіх методу одноразової передвиборчої подачки для скуповування голосів призведе до подальшого скорочення соціальних програм. "Земляцький" принцип голосування, що нав`язується технологами ПР, посилить антиукраїнську політику розколу країни і демонтаж її державності. Все це максимально загострить президентську кампанію 2015 року, коли країна і опозиція одержать шанс змінити не тільки верхівку влади, що заїлася, а й згубну політико-економічну систему".

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко з грудня 2010 року до 31 серпня 2012 року утримувався в Лук’янівському СІЗО.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдану шкоди) за заволодіння державним майном і перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку.

17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата в Президенти Віктора Ющенка.

В даний час він відбуває покарання в Менській виправній колонії.