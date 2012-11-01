Луценко: Краще вже мати цю фальсифіковану Верховну Раду
Екс-міністр Юрій Луценко вважає, що результати виборів до Верховної Ради були багато в чому сфальсифіковані, проте закликає визнати їх заради майбутніх президентських перегонів.
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко виступає за визнання виборів до Верховної Ради України, що відбулися 28 жовтня
Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ-Украина» (№175 від 1 листопада ц.р.).
"Після політично мотивованого ув’язнення Юлії Тимошенко виборчий процес в Україні не можна назвати конкурентним. Після фактичного знищення єдиного незалежного українського телеканалу ТВі, де звучав, зокрема, голос опозиції, наші вибори перестали бути чесними. Після захоплення ПР 90% місць у виборчкомах всієї країни вибори перестали бути прозорими. Масовий підкуп і примушення виборців, які призвели до величезної різниці даних екзит-полів і протоколів мажоритарних округів, ставить хрест на демократичності кампанії", - сказав Ю.Луценко.
Разом з тим він відзначив, що виступає за визнання новообраного парламенту.
«Краще мати цю, багато в чому фальсифіковану Верховну Раду і перетворити її на плацдарм для демократичних сил у 2015 році, ніж відмовитися від цього потворного дітища ляльководів ПР і тим самим завершити будівництво авторитарного "архіпелагу Межигір’я", якому буде остаточне наплювати на зобов`язання перед Європейським Союзом. Якими будуть наступні вибори «без парасольки» європейського моніторингу — всі чудово розуміють", - наголосив екс-міністр.
Ю.Луценко відзначив, що на зустрічі з віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ і на майбутній зустрічі з послами США і ЄС закликав і закликатиме до визнання цих виборів, застерігаючи про їх невідповідність європейським демократичним стандартам.
Водночас він висловив думку, що підписання Договору про асоціацію між Україною і ЄС можливе лише у разі політичної амністії Ю.Тимошенко і ухвалення пакета проєвропейських системоутворюючих законів.
"Я б на місці парламентської опозиції в першочерговому порядку запропонував би об`єднання саме на такій платформі. Звільнення Юлії Тимошенко, закон про місцеве самоврядування, про люстрацію суддів і представників правоохоронних органів, чиї рішення визнані Європейським судом такими, що порушують права людини, антикорупційний закон про держзакупівлі тощо дало б Європі правильний сигнал про готовність України до асоціації з ЄС — особливо напередодні завислого саміту Україна-ЄС", - наголосив колишній міністр.
Коментуючи можливе об`єднання в парламенті Партії регіонів і Компартії, Ю.Луценко зазначив, що "така перемога припускає продовження привласнення оточенням Віктора Януковича останніх ресурсів країни — землі, газотранспортної системи, "Укрзалізниці", портів тощо. Успіх методу одноразової передвиборчої подачки для скуповування голосів призведе до подальшого скорочення соціальних програм. "Земляцький" принцип голосування, що нав`язується технологами ПР, посилить антиукраїнську політику розколу країни і демонтаж її державності. Все це максимально загострить президентську кампанію 2015 року, коли країна і опозиція одержать шанс змінити не тільки верхівку влади, що заїлася, а й згубну політико-економічну систему".
Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко з грудня 2010 року до 31 серпня 2012 року утримувався в Лук’янівському СІЗО.
27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдану шкоди) за заволодіння державним майном і перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку.
17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата в Президенти Віктора Ющенка.
В даний час він відбуває покарання в Менській виправній колонії.