ЦВК опрацювала 99,35% протоколів (результати)
08:50, 01 листопада 2012Політика
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Станом на 02.22 опрацьовано 99,35% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Опрацьовано 99,35% протоколів
Такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.
Так, за результатами опрацювання 99,35% протоколів, за Партію регіонів проголосували 30,07% виборців; за ВО «Батьківщина» - 25,47%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,93%; за Комуністичну партію України - 13,20%; за ВО «Свобода» - 10,42%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,58%; за партію «Наша Україна» - 1,11% виборців, за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08%.
Решта партій набирають менше одного відсотка голосів.
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