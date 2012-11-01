Герега впевнена, що перемогла, але до суду не піде

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу перед початком сесії Київради на прохання журналістів прокоментувати ситуацію у її виборчому окрузі.

«Я хочу авторитетно заявити, що перемогу в 215-му окрузі отримала я», - наголосила Г.Герега.

За її словами, ще немає остаточного рішення Центрвиборчкому щодо переможця у цьому окрузі.

«Я перемогла. Я вважаю, що перемога - на моєму боці. Але відстоювати свою перемогу в судах я не збираюсь. Це я вам сьогодні хочу заявити», - сказала Г.Герега і додала, що не визнає своєї поразки.

Як сказала Г.Герега. для неї не є пріоритетом отримати депутатський мандат, тим більше - отримати його «ціною крові».

«Я у житті відбулася», - наголосила Г.Герега і запевнила, що й надалі допомагатиме жителям Дніпровського і Деснянського районів Києва у вирішенні проблем.

Також, за її словами, важливим для неї є бюджет столиці на наступний рік і подальший розвиток Києва.

Щодо виборчої кампанії Г.Герега заявила, що гідно пройшла цей шлях і «не використовувала брудні технології, які використовувались опонентами проти мене».

На запитання, де вона бачить свою подальшу роботу в разі обрання її народним депутатом, Г.Герега відповіла: «Я буду продовжувати працювати там, де бачать це кияни».

*** Згідно з даними сайту ЦВК, за результатами опрацювання 100% протоколів, за висуванця ВО «Свобода» Андрія Іллєнка проголосували 33,14% виборців, за Г.Герегу – 32,95%.