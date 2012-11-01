Литвин думає, що соратники Тимошенко після виборів про неї забудуть

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”, відповідаючи на запитання щодо мети голодування Ю.Тимошенко.

В.Литвин зазначив: “Мені так бачиться, що той результат, який отримала Об’єднана опозиція завдяки, значною мірою, Тимошенко - її бренду, її обличчю, її позиції, призвів до того, що тепер нікому із її соратників або багатьом із її соратників вона не потрібна, що в них є тепер свої плани, свої підходи і свої бачення”.

Він додав, що Ю.Тимошенко, очевидно, розуміє, що після виборчої кампанії “увага до неї буде падати і вона залишиться зі своїми бідами, своїми проблемами наодинці”.

“Так відчувається, що цей прапор з ім’ям Тимошенко лідери опозиції не дуже хочуть нести. Мені дуже шкода в цьому плані, що в багатьох випадках у політиці людські стосунки, соратництво, воно весь час піддається випробуванням”, - сказав В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко зачитав заяву екс-прем’єра про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.