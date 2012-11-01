Володимир Мостовий став лауреатом премії імені Лубченка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної спілки журналістів України, про це під час відкриття на фасаді редакції газети «Обрії Ізюмщини» меморіальної дошки багаторічному голові НСЖУ Ігорю Лубченку повідомив голова спілки Олег Наливайко.

За словами О.Наливайка, «дуже символічно, що першим лауреатом премії став голова Комісії з журналістської етики, співзасновник газети «Дзеркало тижня», соратник Ігоря Федоровича Лубченка в боротьбі за свободу слова і права журналістів Володимир Павлович Мостовий».

Конкурсна комісія відзначила вагомий внесок у боротьбі за високі професійні стандарти і захист свободи слова інших домінантів премії: Віру Мальчук – редактора газети «Трудівник Полісся», Василя Дем’яніва – редактора газети «Коломийський вісник» та Гільдію власних кореспондентів Одеси.

Національна журналістська премія за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка була заснована в 2012 році НСЖУ для заохочення та нагородження осіб та організацій, які досягли успіхів і суспільного визнання у сфері відстоювання права на свободу слова, боротьбі за високі професійні журналістські стандарти.

Премія присуджується напередодні дня народження І.Лубченка. 3 листопада йому виповнилося б 75 років.

В.Мостовий у журналістиці з 1967 року, з 1994 року – головний редактор газети «Дзеркало тижня», а з 2001 року – голова Комісії з журналістської етики.