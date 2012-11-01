З проблемного ОВК у Києві госпіталізовано жінку

22:28, 01 листопада 2012
Політика
857 0

З київського ОВК 223 госпіталізовано жінку, якій стало погано внаслідок короткочасних сутичок, які відбуваються під час підрахунку голосів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

"Так, дійсно - літню жінку було госпіталізовано в карету швидкої, оскільки їй стало погано у душному приміщенні", - зазначили в міліції, додавши, що для життя і здоров'я жінки загрози немає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter