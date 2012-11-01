У рівненському окрузі ПР через суд вимагає переглянути підсумки голосування

Як повідомив УНІАН регіональний координатор Громадянської мережі ОПОРА Анатолій Бондарчук, 31 жовтня відбулося з цього приводу два засідання у Березнівському, а сьогодні – два засідання у Сарненському райсудах.

У всіх випадках суди відмовили у задоволенні позову громадян Андрія Кравця та Олега Міхнова, які є представниками кандидата у народні депутати від Партії регіонів по цьому округу Андрія Циганенка.

У позовах вимагалося визнати нечинними протоколи дільничних комісій.

Зокрема, позивачі звертали увагу на те, що не всі члени ДВК прийняли присягу, що на деяких дільницях люди голосували без паспортів, що не всі представники партій отримали протоколи голосування тощо.

Проте суди визначили, що позивачі не надали доказів своїм твердженням.

На 2 листопада заплановано два аналогічних процеси у Костополі.

За даними ЦВК, після опрацювання 100% електронних протоколів округу № 156, у представника Об’єднаної опозиції “Батьківщина» Миколи Кучерука 32,17% голосів. На другому місці представник Народної партії, народний депутат Микола Шершун, за якого проголосували 28,33%. В А.Циганенка – 3,10%.