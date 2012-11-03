На окрузі Пилипишина-Левченка опрацювали 86,13% протоколів (результати)

Як повідомляє сайт Центральної виборчої комісії, за самовисуванця Віктора Пилипишина проголосували 27,62% виборців.

За представника ВО «Свобода» Юрія Левченка - 27,58% виборців.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження голови окружної виборчої комісії № 223 (Київ, Шевченківський район) Юрія Литвишка (його кандидатура була подана партією «Братство»).

За словами заступника голови Центрвиборчкому Андрія Магери, "ЦВК встановила грубе порушення законодавства про вибори головою окружної виборчої комісії № 223".

Партія "Братство" запропонувала іншу кандидатуру на цю посаду. "Однак, розглянувши це подання, і враховуючи, що це абсолютно нова людина, я вважаю, що головою цієї комісії доцільно призначити члена цієї комісії – Ольгу Гагаріну", - додав заступник голови ЦВК.

Округ № 223 залишається останнім з-поміж 13-ти столичних одномандатних округів, де досі не встановлено результати виборів.