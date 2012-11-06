Опозиція провела мітинг «Донбас проти Партії регіонів»

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 осіб, які прийшли на мітинг, висловили свій протест, перш за все, проти фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах, що пройшли 28 жовтня.

Організатором мітингу виступив депутат Ленінської райради Донецька, голова обласних громадських організацій «Союз порятунку Донбасу» і «Союз ошуканих вкладників», член Радикальної партії Дмитро Верзілов.

За словами виступаючих, серед яких були й громадські діячі, які брали участь у виборах як офіційні спостерігачі, в Донецьку, приміром, «найбрудніші технології фальсифікації голосів виборців застосовувалися на дільницях у Будьоннівському, Пролетарському й Ленінському районах, де й було зафіксовано найбільше порушень». Проте судова система в області повністю захищає інтереси правлячої Партії регіонів, тому «правди добитися в судах у Донецькій області сьогодні не можна», підкреслювали оратори.

Крім того, учасники мітингу пригадали про те, що влада сьогодні нічого не робить, аби знизити грабіжницькі комунальні тарифи для населення, повернути втрачені вклади.

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Тому в своїй резолюції мітингу учасники протесту зажадали скасувати економічно необґрунтоване підвищення комунальних тарифів; захистити права пограбованих вкладників кредитних спілок у Донецькій області; визнати масові порушення на парламентських виборах і скасувати фальсифіковані результати.

Резолюцію мітингу було передано начальнику управління зв'язків із громадськістю Донецької ОДА Віктору Ніколаєнку. Він прийняв від Д.Верзілова під розписку резолюцію й пообіцяв передати її губернатору Донецької області Андрію Шишацькому.

Д.Верзілов пояснив, що для захисту прав ошуканих вкладників кредитних спілок у Донецькій області губернатор повинен у рамках своїх повноважень звернутися з цією вимогою до Президента України Віктора Януковича від свого імені. А з приводу фальсифікацій на виборах «потрібно, щоб губернатор звернувся до ЦВК і до Президента України з приводу порушень виборчого законодавства і фальсифікацій виборів, які мали місце в Донецькому регіоні», додав Д.Верзілов.

Він також повідомив, що на сьогоднішній мітинг принесли голову від свинячої туші, яку хотіли як «подарунок» передати А.Шишацькому. Такий «подарунок», на його думку, символізує «обличчя донецьких чиновників». «Ми подарували йому свиню, але губернатор не прийняв», - з іронією сказав Д.Верзілов, зазначивши, що В.Ніколаєнко навідріз відмовився брати від мітингувальників цей «подарунок» для губернатора.