У КПУ не виключають спільного голосування з ПР

Народний депутат Олександр Голуб (N11 у списку Комуністичної партії; КПУ) заявив виданню "Комерсант-Україна", що в КПУ розраховують на посади в керівництві Ради, але працювати у складі парламентської більшості з ПР не мають наміру .

"Ми можемо претендувати на керівництво Верховною радою, але КПУ прийняла рішення, що фракція буде працювати сама по собі, і ніяких коаліційних угод або договорів про створення більшості ми підписувати не будемо", - заявив Голуб.

Втім, депутат не виключив, що позиція партії в деяких питаннях може співпасти з думкою майбутньої парламентської більшості: "Особливо якщо це стосується пунктів виконання нашої виборчої програми".