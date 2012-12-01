Міністр вважає, що недоторканість депутатів якраз і можна скасувати через референдум

Про це він заявив в ефірі Шустер Live в п’ятницю.

"Чи бажають люди, щоб у нас було не 450, а 300 народних депутатів, і щоб зрештою закінчити цю епопею з недоторканістю, яка використовується, як інструмент виборчих кампаній для підняття свого рейтингу, і ніколи до не доходило, я дуже сумніваюсь, що може колись дійти до остаточно ухвалення в парламенті", - сказав міністр.

За його словами, саме такі питання і можна вирішувати на референдумі. «І я дуже легко можу прогнозувати результат такого референдуму і зміни, які можуть відбутися», - сказав він.

О.Лавринович також наголосив, що всі побоювання, що закон про референдум буде використовуватися для зловживань, безпідставні.

«Я думаю, що побоювання, що будуть якісь зловживання цим, вони також не мають під собою такого істотного підґрунтя, оскільки бажання поспекулювати на цьому, підігрівати температуру в суспільстві, воно буде зупинено якраз тими нормами, які передбачають, що неможливо виносити на референдум питання, якщо воно суперечить чинним законам України і не пропонує внесення змін до них, чи скасування якихось законів", - сказав О.Лавринович.