Міліція має кілька версій щодо підпалу на території майбутньої мечеті

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту на земельній ділянці, виділеній під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі, де сьогодні вранці охоронець виявив тліючу ковдру і кілька розбитих пляшок з рідиною невідомого походження.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС в Криму, попередня кваліфікація діяння визначена відповідно до ст.15 - 194 ч.2 КК України (замах на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 3 до 15 років.

Першого грудня, о 5:10 до чергової частини Київського райвідділу Сімферопольського міськуправління міліції надійшло повідомлення від охоронця, що перебував у будівельному вагончику. Чоловік повідомив оперативного чергового про те, що почув два хлопки, що пролунали безпосередньо біля вагончика, вийшов назовні і побачив тліючу ковдру, що висіла з бічного боку хижки. На місце події негайно були направлені співробітники слідчо-оперативної групи міліції. В ході огляду було виявлено тліючу ковдру і декілька розбитих скляних пляшок з рідиною невідомого походження. В результаті інциденту ніхто не постраждав, зазначається в прес-релізі.

Співробітники МВС відпрацьовують кілька версій інциденту.

«Відкрито кримінальне виробництво, призначено низку експертиз. З місця події вилучені відбитки пальців. Співробітники міліції налаштовані на швидке встановлення обставин інциденту», - заявили в ГУ МВС.

Як повідомляв УНІАН, меджліс кримських татар заявив сьогодні про напад невідомими на охоронця території майбутнього будівництва мечеті з використанням пляшок з горючою речовиною. За даними меджлісу, від однієї з пляшок, що розбилася, зайнявся вагончик, який загасив охоронець.

Довідка УНІАН. Релігійна організація «Духовне управління мусульман Криму» спочатку планувала побудувати головний храм кримських мусульман в сімферопольському парку «Салгирка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть по вулиці Ялтинській, 22 в районі об'їзної траси.

Сімферопольська міськрада в 2004 році погоджувала ДУМК місцерозташування ділянки в 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення землі в оренду. Проте пізніше відмовила в землевідведенні.

Депутати в 2008 році рекомендували мусульманам побудувати мечеть на ділянці в 2,7 га по вулиці Луговій, 6 і додали статус лісопаркової зони земучастку по вулиці Ялтинській. Міськрада пояснювала відмову виділити ділянку на Ялтинській її розташуванням в охоронній зоні водосховища. Після цього татари завезли на ділянку на Ялтинській камінь-черепашник.

Вищий господарчий суд України в січні 2011 року підтвердив право мусульман будувати мечеть на Ялтинській.

Міськрада Сімферополя на сесії 15 лютого 2011 року після заклику тодішнього прем'єра Криму Василя Джарти вирішила ДУМК розробляти проект землеустрою по відведенню під мечеть 2,7 га на Ялтинській.

2 березня 2011-го земельна ділянка була виділена в постійне користування.