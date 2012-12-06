Американські українці написали опозиції сердитого листа

Про це йдеться у зверненні організації, переданому УНІАН.

Зокрема, “представники четвертої хвилі еміграції” звертаються, “насамперед, до “Свободи”, якій на наших закордонних дільницях ми висловили найвищу довіру і віддали їй першість», наголошуючи, що «час національних сил настав – час будувати вільну незалежну демократичну державу Україна». «Нехай “не здригнеться Ваша рука” зупинити пограбування українського народу ненаситними ворогами України”, - закликають автори звернення.

Також у ньому наголошується, що “молодь, яка голосувала за “УДАР”, а на закордонних округах віддала Вам друге місце, вірить у Вашу спроможність поставити “нокаут” нинішнім мутантам від влади”.

Крім того, як підкреслюється у зверненні: “Такої ж мужності, яку сьогодні проявляє лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, очікуємо ми і від Вашої фракції, шановні члени об’єднаної опозиції, у парламентській боротьбі”.

«Нова українська хвиля» наголошує, що “злагоджена праця трьох опозиційних сил додає віри у перемогу всьому українськoму народові”. “Тільки такими - сильними своєю єдністю - хочемо ми бачити Вас у новому парламенті”, - сказано у зверненні.

Також Всеамериканська ГО «Нова українська хвиля» звертається до депутатів-самовисуванців, “на котрих сьогодні здійснюється тиск з вимогою вступити у фракцію ворожих антиукраїнських сил”, із закликом: “Не бійтеся”.

“Кожна свідома українська людина, яка любить свою землю, бажає добра і процвітання своїй Вітчизні, яка вболіває за майбутнє своїх дітей і онуків, розуміє, що це окупаційна сила, яка грабує свій народ. Вони дадуть і Вам можливість долучитися до цього злочину, щоб тримати Вас у своїй упряжці. Ми сподіваємося, що Ви не поведетеся на їхні спокуси”, - йдеться у зверненні.

В ньому наголошується: “Все українство і весь світ бачить повну неспроможність цієї влади до демократичних перетворень”. “Це агонія вмираючої совково-кланової системи”, - переконані у Всеамериканській ГО.

Це звернення підтримали також: Асоціація українців в Португалії "Собор"; Християнський рух українців у Португалії, Міжнародне Об’єднання Українська Свобода" (Чеська Республіка).