НБУ відзначає зниження попиту на інвалюту майже втричі

«За нашими оперативними даними, чистий попит на іноземну готівкову валюту з середини листопада неухильно знижується. За останні півтора тижні він вже впав в 2,7 рази, повернувшись до червневого рівня. Не виключаю, що при збереженні такої динаміки ми валюту ще й купувати будемо», - розповів в інтерв'ю тижневику «Експерт» голова НБУ Сергій Арбузов.

При цьому він заперечує, що норматив щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки експортерами може привести до зворотного ефекту, а саме до припинення припливу валюти в Україну.

«Не боюся, і є для цього достатні підстави. Обов'язковий продаж валютної виручки - добре відомий інструмент, що сприяє ритмічному надходженню валюти на внутрішній ринок. До нього зазвичай вдаються при тимчасовому погіршенні платіжного балансу. Для України цей інструмент не новий», - додав Арбузов.

Глава НБУ підкреслив, що нормативом щодо обов'язкового продажу валютної виручки експортерами активно користуються країни з вищими суверенними рейтингами, ніж Україна.