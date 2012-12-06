МЗС Польщі: ЄС має відмінити візи для українців без жодних додаткових умов

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказала віце-глава польського Міністерства закордонних справ Катажина Пелчинська-Наленч у Варшаві на організованій PAUCI конференції на тему України.

"Незважаючи на ситуацію в інших справах безвізових рух для громадян України повинен бути запроваджений. Це політика стосовно людей, а не до влади, і за помилки влади не повинні потерпати люди", - сказала вона.

Польський дипломат також назвала відкриття східного кордону Євросоюзу найкращим способом зближення українців з європейським об'єднанням.

Як повідомляв УНІАН, 45-мільйонна Україна, котра є найбільшим безпосереднім східним сусідом 27 держав ЄС, розпочала переговори про запровадження безвізового режиму для своїх громадян у 2008 році.

Довідка УНІАН. У жовтні 2010 року Україна та ЄС підписали "План запровадження безвізового режиму", котрий поділений на 2 етапи: підготовка необхідного законодавства та запровадження необхідних реформ, а його положення стосуються 4 сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, безпеки громадського порядку та громадянських прав та свобод.

Підписаний документ на відміну традиційних „дорожніх карт”, підписання якої добивалися спочатку українська влада, не передбачатиме автоматичного скасування віз у випадку його виконання.