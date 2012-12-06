Янукович хоче залучити в своє конституційне дітище якомога більше громадськості

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.Янукович сказав під час церемонії вручення вірчих грамот Надзвичайними і Повноважними Послами іноземних держав.

«Ми переконані, що за допомогою Конституційної асамблеї нам вдасться залучити до конституційного процесу якомога ширшу аудиторію громадськості нашої країни і, безумовно, політиків», - сказав глава держави. Він додав, що важливою є також участь у цьому процесі опозиційних політичних сил.

«Ми прагнемо і будемо прагнути того, щоб знайти якомога ширший консенсус - політичний і державний, знайти спільне рішення», - підкреслив Президент. Глава держави зазначив, що Конституційна асамблея була створена для ефективної роботи над змінами до Основного Закону - саме тому до її складу увійшли кращі фахівці - юристи, науковці, міжнародні експерти, представники громадськості.

Глава держави додав, що новопризначені посли мають можливість ознайомитися з роботою Конституційної Асамблеї. «Якщо у вас буде бажання отримати будь-яку інформацію, ви матимете можливість звертатися до голови Конституційної асамблеї, який завжди надасть вам будь-які дані, які вас цікавитимуть», - сказав В.Янукович.