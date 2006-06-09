Черновецькому довірили ще один пост

Головою секції великих міст Асоціації міст України обрано Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі АМУ, таке рішення прийнято на засіданні секції великих міст АМУ, яка проходить в Дніпропетровську.

Нагадаємо, що Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО, який раніше був головою секції великих міст АМУ нині виконує обов`язки Президента Асоціації міст України.