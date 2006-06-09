Черновецькому довірили ще один пост
17:55, 09 червня 2006Політика
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Київський мер прийшов на зміну Куліченку
Головою секції великих міст Асоціації міст України обрано Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
Як повідомили УНІАН в прес-службі АМУ, таке рішення прийнято на засіданні секції великих міст АМУ, яка проходить в Дніпропетровську.
Нагадаємо, що Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО, який раніше був головою секції великих міст АМУ нині виконує обов`язки Президента Асоціації міст України.
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