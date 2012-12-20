ЗМІ: У ВР можуть збільшити кількість комітетів - надто багато регіоналів

Парламентська більшість готується змінити постанову, прийняту тиждень тому, створивши 29 комітетів і одну спецкомісію, повідомляє Комерсант-Україна з посиланням на джерела.

Як відзначає видання, причиною дроблення комітетів стало те, що в парламенті виявилося занадто багато "регіоналів", які претендують на керівні посади.

У ході переговорів про формування уряду президент вирішив залишити в законодавчому органі майже всіх віце-прем'єрів з колишнього складу Кабміну, відзначають джерела. Зокрема, в. о. віце-прем'єра Сергій Тігіпко претендує на посаду голови створюваного комітету з питань податкової політики.

Джерела також зазначають, що парламентська більшість вивчає й інші варіанти дроблення комітетів. Зокрема, пролунала пропозиція розділити комітет з питань верховенства права та правосуддя на комітет з питань правосуддя і спеціальну комісію з питань верховенства права. При цьому планується, що новий комітет очолить Сергій Ківалов.

Про збільшення кількості парламентських комітетів прохопився і голова парламенту Володимир Рибак в інтерв'ю телеканалу "Рада", розповідаючи про підготовку депутатів до розподілу керівних посад.

"У мене в кабінеті вже три чи чотири рази збиралися голови фракцій, їх заступники. Ми досягли повного взаєморозуміння з (глав) 29 з 30 комітетів, один комітет ще погоджуємо. Тож завтра-післязавтра ми підготуємо списки всіх комітетів, їх керівників, предмети їх ведення", - розповів спікер.