Тягнибок став Особистістю року за версією журналу «Корреспондент»

Як повідомляє Корреспондент.net, на думку редакції, його популярність відображає основну тенденцію в українському суспільстві, а саме - наростаючу невдоволеність владою і радикалізацію електоральних настроїв.



Паралельно з підготовкою номера на сайті Корреспондент.net відбувалося Народне голосування за Особистість року 2012. Думка інтернет-користувачів збіглася з думкою редакції - тут також перше місце зайняв О.Тягнибок, за якого проголосувало 40% читачів сайту, що взяли участь в опитування.

«Корреспондент» зазначає, що на парламентських виборах у 2012 році праворадикальна партія О.Тягнибока набрала за списками 10% голосів виборців. З урахуванням мажоритарників ВО «Свобода» сформувала четверту за чисельністю фракцію у Верховній Раді - у них 37 мандатів. Такого високого результату «Свободи» не міг передбачити ніхто. Це означає, що частина українців хоче мати в Раді не просто опонентів влади, а активну силу, "спецназ опозиції", стверджує редакція.

"2,129 млн. людей, російсько- та україномовних, які відчули себе чужими у своїй країні, зробили те, що вони могли зробити, - скрутили дулю владі і проголосували за найрадикальнішу опозицію, ВО «Свобода». Понад 2 млн. виборців вперше за довгий час дали карт-бланш людям з переконаннями та ідеологією. І не факт, що для тих, хто голосував за О.Тягнибока і Ко, близькі їхні погляди. Факт, що погляди ці не дозволять свободівцям спокуситися грошима і - на думку виборців - перейти в стан ворога", - заявив головний редактор журналу «Корреспондент» Віталій Сич.

Редакція звертає увагу на те, що Особистість року за версією журналу «Корреспондент» - це не нагорода і не визнання заслуг, а спроба визначити людину, а з нею ідеї і тенденції, які найсильніше вплинули на життя країни в році, що минає.

Торік Особистістю року стала Юлія Тимошенко у зв'язку з процесом над нею, який приголомшив світ. У 2010 р. це звання одержав Віктор Янукович за безпрецедентну консолідацію влади. У 2009 р. в номінації перемогли одразу троє - Арсеній Яценюк, Сергій Тігіпко і Анатолій Гриценко - як уособлення запиту, що посилюється в суспільстві, на альтернативу.

У 2008 р. - Віктор Балога, у 2007 і 2005 роках – Ю.Тимошенко, у 2006 р. - Олександр Мороз. У 2004 р. журнал відзначив цим званням переконливу перемогу Віктора Ющенка в напружених президентських перегонах. У 2003 р. першість віддали одночасно двом політикам – В.Ющенку і Віктору Медведчуку, а перед цим - Леоніду Кучмі.