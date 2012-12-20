Чорновіл думає, що Хорошковський втік з корабля, який тоне

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Т.Чорновола, «те, що відбувається у Партії регіонів, – це дикі трансформації, які можна охарактеризувати медичною доктриною геронтологією: відбувається старіння дуже відверте, відбувається законсервування еліт».

Як сказав Т.Чорновіл, «люди перестають мислити мобільно, вони перестають оцінювати реалістично ситуацію».

На його думку, заява Валерія Хорошковського про відставку з посади першого віце-прем’єра через незгоду з поверненням Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра - це «його самостійна гра і це ознака дуже вже далекого, але все-таки початку кінця влади».

Як вважає Т.Чорновіл, цей крок В.Хорошковського – це «крок людини, яка вирішила тікати з тонучого корабля».

Він підкреслив, що майбутнє В.Хорошковського покаже, буде він самостійним гравцем, чи «його переконають грати на майбутнє Кличка на президентських виборах». «Це поки що інтрига», - додав Т.Чорновіл.

Він назвав переконливим те, що «владна команда починає втрачати тих, хто думає про своє майбутнє, і це означає, що там уже починає все валитися».

Як наголосив Т.Чорновіл, складається враження, що опозиція «не хоче брати влади». Він додав, що, по суті, уся увага була зосереджена на партії «Свобода» і мало уваги приділялося «Батьківщині». «УДАР», на який були дуже великі розрахунки, виявився, відверто кажучи, сонним, тихим, розгубленим, вони не знають, що робити», - вважає Т.Чорновіл.

Він також спрогнозував, що ВО «Свобода», відтягнувши на себе всю увагу, «далі особливих перешкод створювати для влади не буде».

За словами Т.Чорновола, Партія регіонів у нинішньому складі Верховної Ради може створити більшість. І на початку роботи парламенту, як заявляли у Партії регіонів, було 10-15 представників «Батьківщини», зокрема, від «Фронту Змін», які мали перейти до більшості, але цей процес загальмувала ситуація із депутатами Табаловими, нагадав Т.Чорновіл.

Він зазначив, що у зв’язку з цим Партії регіонів довелося «витратити 1-2 млрд, які їм коштувала КПУ для голосування за спікера і за прем’єр-міністра України».