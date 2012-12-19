Експерт: Хорошковський спробує повторити подвиг Тігіпка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Як мінімум це буде відбілюванням своєї репутації, свого іміджу», -вважає політолог.

За словами В.Фесенка, за такої ситуації В. Хорошковський буде «таким собі напівопозиціонером».

Водночас він припустив, що В.Хорошковський також може спробувати зіграти роль «третьої сили». «Спробує повторити подвиг Сергія Тігіпка й отримати достатньо вагомий результат на президентських виборах. Я думаю, що йому це буде зробити важче, ніж Сергію Леонідовичу, - інша політична й електоральна ситуація, але я не думаю, що він буде в опозиції до Президента”, - сказав В.Фесенко.

На його думку, якщо В.Хорошковський і братиме участь у президентських виборах, це буде узгоджено з Адміністрацією Президента. “На прямий конфлікт з Президентом він навряд чи піде. Якщо виникне ускладнення ситуації в оточенні Президента, то, може, він просто відійде на певний час” - вважає В.Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня В.Хорошковський подав Президенту Вікору Януковичу заяву про відставку з посади першого віце-прем'єра у зв'язку із незгодою з повторним призначенням М.Азарова на посаду прем'єр-міністра. В.Хорошковський вважає дану кандидатуру «нездатною проводити економічні реформи і захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію».