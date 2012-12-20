Брок вважає, що Янукович скасував візит до Москви «в інтересах України»

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Е.Брок висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я бачив, що Президент України не поїхав до Москви, і я вважаю, що він це зробив в інтересах України”, - сказав Е.Брок.

Водночас він наголосив, що для підписання угоди про вступ України до Митного союзу є юридичні перешкоди.

“Є чітка позиція європейських інститутів, Європарламенту та Єврокомісії — Україна не може одночасно підписувати угоди з Митним союзом та Європейським союзом і мати зони вільної торгівлі з обома одночасно. Це суперечить одне одному”, - сказав Е.Брок.

Голова комітету ЄП також додав, що для України настав час зробити вибір. При цьому, за словами Е.Брока, Україна повинна мати добрі економічні та політичні відносини з Росією.

Він зауважив, що на зустрічах з представниками російської влади та політиками неодноразово підкреслював, що енергетичне питання не може використовуватися як політичний інструмент, і це є позицією всієї Європи.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня робочий візит В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

Прес-служба Президента України нагадала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятого механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення строків візиту», – зазначили у прес-службі.