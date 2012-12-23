Нардеп від «Свободи» вимагає знайти його кривдників під час штурму Одеської міськради

Народний депутат Павло Кириленко спрямував до Генеральної прокуратури та прокуратури Одеської області заяву про кримінальне правопорушення, вчинене щодо нього біля стін Одеської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», П.Кириленко вимагає почати розслідування за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 351 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності народного депутата) та перевірити посадових осіб Одеської міської ради щодо їхньої причетності до вчиненого злочину.

«Я та члени ВО «Свобода» разом з громадою міста прийшли до будинку Одеської міської ради висловити свою громадянську позицію щодо питань, включених у порядок денний сесії. Однак я не зміг скористатися своїм законним правом, передбаченим ч. 3 ст. 17 Закону «Про статус народного депутата України», згідно з якою народний депутат чинного скликання при пред'явленні відповідного посвідчення користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та місцевого самоврядування. Мені на перешкоді стали особи невідомої охоронної структури. При пред'явлені мною посвідчення народного депутата України охоронці забарикадувалися та закрилися в проходах між дверима міської ради. На мою законну вимогу повідомити керівництво міської ради, що народний депутат України хоче потрапити на сесію, не було надано жодної відповіді. Натомість представники охоронної фірми почали застосовувати сльозогінний газ та поливати з брандспойту холодною водою мене та людей, які стояли поряд», - йдеться у заяві П.Кириленка.

Він наголосив, що невиконання службовою особою законних вимог народного депутата, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому завідомо неправдивої інформації тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 351 Кримінального кодексу України.

Також П.Кириленко вимагає визнати сесію Одеської міської ради нелегітимною та скасувати її рішення.

Як нагадали у ВО «Свобода», 21 грудня сутички біля стін Одеської міської ради почались після того, як на сесію не було допущено народного депутата, голову Одеської обласної організації П.Кириленка. Депутат мав намір виступити на сесії із заявою про антинародну діяльність місцевої влади, зокрема, про знищення середнього класу, ситуацію навколо ринків «Привоз» та «7-й кілометр», а також проти українофобської позиції влади у питанні перейменування вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі.