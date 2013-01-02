Данилишин каже, що приєднання України до МС можливе тільки на її умовах

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Питання приєднання до Митного союзу може порушуватися лише після того, як всі члени МС, не лише Росія, а й Білорусь, і Казахстан стануть членами СОТ. Приєднання України до Союзу можливе лише на умовах СОТ, що означає прийняття країнами-членами МС умов України», - заявив Б.Данилишин.

При цьому він підкреслив, що теоретично, у разі приєднанні України до МС Росії, Білорусі й Казахстану, Європейський Союз має створювати зону вільної торгівлі лише з Митним Союзом, а не з окремою країною (Україною), яка входитиме до цього Союзу.

Б.Данилишин зазначив, що ЄС не практикує утворення ЗВТ з тими регіональними утвореннями, до яких входять країни не члени СОТ.

”Таким чином, у разі приєднання України до Митного Союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, це спричинить фактичне припинення переговорного процесу з ЄС до моменту вступу всіх зазначених країн до СОТ”, - зазначив Б.Данилишин.

Водночас, зазначає екс-міністр економіки, утворення ЗВТ між Україною і ЄС не буде перешкодою торговельним відносинам України з країнами Митного Союзу.

«Політика ЄС передбачає створення зон вільної торгівлі з багатьма країнами світу, тому можна припустити, що вступ країн (Білорусі і Казахстану) до СОТ відкриє дорогу до переговорів про створення зони вільної торгівлі між ними і ЄС», - зазначив він.

Разом з тим, Б.Данилишин підкреслив, що на даний час гармонізація митних тарифів України і Митного Союзу неможлива, враховуючи розподіл тарифних зобов`язань України, який фактично зафіксований Законом ”Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі”, прийнятим Верховною Радою України 10 квітня 2008 року.

«Участь України в МС може вимагати перегляду існуючих двосторонніх угод про вільну торгівлю, стороною яких є Україна, враховуючи, що Митний союз є єдиною митною територією всіх країн-членів Союзу», - підкреслив Б.Данилиишин.

Нагадаємо, що Росія пропонує Україні вступити до Митного Союзу, що дасть змогу знизити ціну на природний газ, який купується в РФ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальне співробітництво з МС за формулою «3+1».