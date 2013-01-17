Експерт з РФ: Пострадянські країни вважають Росію «дійною коровою»

Пострадянські країни сприймають Росію як «дійну корову».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив генеральний директор Центру політичної інформації Олексій Мухін, представляючи доповідь «Образ Росії в сучасному світі – 2013».

«Це образ дуже простий - дійної корови, причому із шаленим блиском в очах. Нас бояться... Навіть у питанні вибудовування Митного союзу – перше питання, що виникає: коли ми ділитимемо наші гроші, коли ми матимемо доступ до фонду, який організовується у зв'язку із його створенням», - сказав О.Мухін.

За його словами, такий споживацький образ дуже заважає вибудовуванню нормальних відносин між пострадянськими країнами, і цей стереотип необхідно змінювати.

Експерт вважає, що Україна дуже захопилася транзитною економікою і продовжує бачити себе як стратегічного хаба транзиту енергоносіїв, без якого Росія і Захід не можуть обійтися.

О.Мухін заявив, що коли Росія і західні країни, побудувавши «Північний потік», почали демонструвати, що це можливо, Україна стала «більш поступливою». На його думку, такий розвиток подій в цілому корисний для України, оскільки змусить керівників країни шукати інші шляхи розвитку, а не лише сподіватися «на дешеві енергоносії з боку Росії».

При цьому він відзначив, що статистичні дані свідчать, що тенденція відпливу висококваліфікованих кадрів із Росії припинилася, а інтерес до країни серед іноземців зростає, причому, не тільки з країн СНД.

«Українці, Молдова їдуть до Росії й створюють тут цілі галузі чи територіальні утворення, вони можуть знайти роботу навіть не асимілюючись», - зазначив експерт.

О.Мухін повідомив, що на сьогоднішній день громадяни України, особливо люди старшого покоління, зайняті в Росії у сфері послуг, в ресторанному бізнесі.

«Мені здається, що Україна вже намацала свій пострадянський вектор розвитку і перед нею такої проблеми масової трудової міграції немає», - сказав він.

Крім того, О.Мухін відзначив, що образ Росії в світі характеризується сталими застарілими стереотипами, зокрема, що ця країна упущених можливостей і в ній некомфортно жити.

«Мені здається, є певне замовлення на те, аби російське керівництво почувалося невпевнено. Саме тому Росія в антикорупційних рейтингах завжди ставиться між Зімбабве і Мозамбіком», - сказав він і зазначив, що Захід хоче прищепити Росії комплекс політичної меншовартості.

При цьому експерт зазначив, що сьогодні Росія в світі асоціюється в першу чергу з Президентом Володимиром Путіним і автоматом Калашникова.