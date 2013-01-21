Москаль обіцяє пригостити однокурсників Королевської тістечками з чаєм

Народний депутат Геннадій Москаль просить відгукнутися однокурсників міністра соціальної політики Наталі Королевської.

Як повідомляє прес-служба депутата, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Оголошую зустріч однокурсників Наталі Королевської по Східноукраїнському національному університеті В.Даля", - написав Москаль.

"У мене є інформація, якій варто довіряти, що насправді вона там зовсім не вчилася. А тому дуже прошу відгукнутися тих, хто відвідував з Н.Королевською заняття, сидів за однією чи сусідньою партою, складав сесії, отримував диплом. Прошу також показати цей диплом, щоб порівняти серії й номер", - додав він.

При цьому Москаль обіцяє виступити спонсором зустрічі однокурсників – пригостити тістечком із чаєм (кавою).

Як відомо, раніше Москаль повідомив, що у грудні Королевська заявила в міліцію, що загубила на вулиці в Луганську диплом про вищу освіту.

У Королевської уточнили, що міністр соціальної політики має два дипломи про вищу освіту.

А в Східноукраїнському національному університеті В. Даля, підтвердили, що вона навчалася на економічному факультеті з 1993 по 1997 роки.

Українська правда