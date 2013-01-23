Головне за день: огляд топ-новин

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Скільки українців проголосували б за незалежність зараз (опитування)

За даними соціологічної групи «Рейтинг», якби референдум щодо проголошення незалежності проходив сьогодні, то 61% українців підтримали би ідею незалежності.

Власенко: Здоров'я Тимошенко погіршилось, ходити вона не може

Захисник екс-прем'єра помітив, що режим утримання ув’язненої посилився. На завтра у Власенка запланований виступ на сесії ПАРЄ на тему порушення прав людини щодо лідера опозиції Юлії Тимошенко.

Великобританія може провести референдум щодо виходу з ЄС

Британія може провести референдум з питання виходу з ЄС наприкінці нинішнього десятиліття, після розробки нового пакту про розподіл повноважень між Лондоном і Брюсселем.

Лавров: Росія поки не може віддати Польщі уламки літака Качинського

С.Лавров підкреслив, що тиск, який Польща намагається чинити на Росію через Брюссель, не прискорить ходу розслідування, яке проходить під особистим контролем Президента РФ.

Лазаренко звинувачує Пшонку у злочині

Колишній прем’єр-міністр України вкотре заявив про свою непричетність до вбивства Євгена Щербаня, і зазначив, що справа проти ноьго "сфальсифікована для використання у політичних цілях".

ЗМІ: Бандеру та Шухевича вилучили з тестів з історії України

За повідомленнями деяких ЗМІ, імена українських військовиків та політичних діячів Степана Бандери та Романа Шухевича Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України вилучило з переліку осіб, про які треба знати, аби скласти цьогорічне незалежне оцінювання з історії України.

ДПтС: Луценка прооперували

Колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка успішно прооперували в столичній клініці “Оберіг”.

Павличенко-старший має одну відповідь на всі запитання прокуратури

Павличенко-старший у суді під час розгляду його апеляції на вирок відмовився відповідати на запитання прокуратури, в якій заявили, що Павличенки самі вивели слідство на докази. У результаті апеляцію Павличенків без пояснень перенесли на тиждень.

ДАІ у зв’язку з негодою обмежила рух на автодорогах двох областей

Обмеження торкнулися Полтавської та Луганської областей. Крім того, у Полтаві через негоду скасували всі міжміські автобусні рейси.

Опозиція зібрала підписи для позачергової сесії ВР

Три фракції опозиції у Верховній Раді зібрали 158 підписів і вже передали їх голові ВР.

Рибак не розуміє, чому Кличко подав на нього до суду

Голова Верховної Ради України заявив, що діяв відповідно до регламенту під час голосування в парламенті за відставку Сергія Арбузова. Крім того, в інтерв'ю він розповів, що бачить у ВР п’ять кандидатів у Президенти.

МВФ назвав точну суму погашення платежів Україною у цьому році

Загальна сума погашення платежів, які повинен здійснити уряд України у 2013 році, становить 3,66 млрд спеціальних прав запозичення (приблизно 5,63 млрд доларів США).

Майже 90% українців хочуть, щоб кнопкодавів позбавляли мандатів

Зокрема, ідею позбавлення мандата народних депутатів, які голосують чужими картками під час голосування у Верховній Раді, підтримують 87,6% опитаних центром Центром Разумкова і Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Депутат: Держлікслужба заборонила вакцини сина Богатирьової (документи)

За інформацією Андрія Сенченка, держлікслужба заборонила реалізацію та застосування вакцини від гепатиту В виробництва ПАТ «Фармастандарт-Біолік».