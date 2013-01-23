Опозиція передала Рибаку підписи для позачергової сесії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, було передано 158 підписів.

Опозиція пропонує такий порядок денний: створення тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень Конституції при ув’язненні Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, заслуховування інформації генерального прокурора, міністра внутрішній справ та голови СБУ, питання про політичну відповідальність голів МВС та СБУ, а також висловлення недовіри генеральному прокурору України.

Під вимогою про скликання позачергової сесії поставили свої підписи голови фракцій «Батьківщина» Арсеній Яценюк, «УДАР» Віталій Кличко, «Свобода» Олег Тягнибок, депутати трьох опозиційних фракцій та окремі позафракційні депутати.

Відповідно до закону України про Регламент Верховної Ради, сесія повинна бути скликана спікером парламенту в семиденний термін з моменту надходження вимоги, підкріпленої необхідною кількістю підписів народних депутатів (мінімум 150).

Опозиція вимагає від голови Верховної Ради невідкладно прийняти рішення про скликання позачергової сесії, як це передбачено законом.