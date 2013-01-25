Дочка Тимошенко каже, що шокувала Європу звітом про матір

Про це Є.Тимошенко заявила в інтерв'ю Deutche Welle.

Зокрема, за словами Є.Тимошенко, в Європі шоковані розвитком подій довкола її матері та інших діячів української опозиції та готують скоординовану відповідь.

Вона зауважила, що в Страсбурзі зустрічалася з генсеком Ради Європи Торбйорном Ягландом, головою ПАРЄ Жан-Клодом Міньйоном, доповідачами, Комітетом із запобігання тортурам і розповіла їм про останні події довкола її матері, а також про ситуацію з переслідуванням інших політиків.

“Першою реакцією після цього звіту був шок. Вони не очікували настільки кардинального повороту подій, і це у той час, коли українське керівництво хоче представити якісь позитивні зміни перед самітом Україна-ЄС 25 лютого”, - сказала вона.

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Є.Тимошенко стверджує, що, зважаючи на такий серйозний розвиток ситуації, “всі сказали, що вже потрібно продумувати стратегію скоординованих дій”. “Вже зрозуміло, що заявами чи закликами цю ситуацію не виправити. Тому і моніторинговий комітет, і голова ПАРЄ, і генеральний секретар Ради Європи, і Комітет з запобігання тортурам – будуть діяти скоординовано”, - наголосила Є.Тимошенко.

За її словами, до сесії Європарламенту, упродовж найближчих декількох тижнів, «ми побачимо їхню реакцію».

“Це буде серйозна реакція на порушення прав людей, які захищають демократію в Україні”, - сказала вона.