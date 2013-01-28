Янукович кличе в гості нового президента Чехії

«Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Вашої перемоги на всенародних виборах Президента Чеської Республіки», - йдеться у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.

«Висловлена Вам висока довіра співвітчизників свідчить про визнання Вашого незаперечного внеску у становлення і розбудову Чеської держави та її економічне процвітання», - підкреслив В.Янукович.

Президент зауважив, що для України Чеська Республіка була і залишається важливим політичним та торговельно-економічним партнером у Європейському Союзі, країною, яка активно підтримує наші євроінтеграційні прагнення.

«Переконаний, що з Вашим обранням на посаду Президента українсько-чеське співробітництво отримає потужний імпульс для його подальшого поступального розвитку, наповниться новими важливими проектами в усіх сферах взаємного інтересу», – наголосив В.Янукович.

Він побажав М.Земану міцного здоров’я та успіхів на високому державному посту, а дружньому чеському народові - миру та добробуту.

В.Янукович також запросив Президента Чеської Республіки відвідати Україну з офіційним візитом у зручний для нього час.