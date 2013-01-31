Турчинов переплутав своє по батькові, підписуючись за позачергову ВР

Відокремлені апаратом ВР сім підписів дійсно не співпали з оригіналами; хоча у випадку з Кличком схоже, що ім'я, по батькові та прізвище писалися одним почерком (правда, в одному випадку українською, в іншому - російською).

Підозри при порівнянні викликали визнані справжніми підписи ще одного нардепа від «УДАРу» Ірини Геращенко (яка народила 17 січня) і одного з лідерів «Батьківщини» Олександра Турчинова (який, за інформацією газети, 22-23 січня лікував спину за межами Києва і повернувся в Київ 24-го - а його підпис позначений 23-м). Додамо лише, що у відношенні Турчинова підозри посилюються тим, що, заповнюючи підписний лист, він (або той, хто підписувався за нього) помилився в написанні свого по батькові - «Васильович» замість «Валентиновича». Якщо апарат ВР проведе додаткову перевірку і підозри підтвердяться, справжніх підписів залишиться не більше 149 - і в цьому випадку Рибак, який не скликав сесію, виявився правий.

Ірина Геращенко стверджує, що підписувалася сама: «Я особисто розписувалася 23-го числа, через п'ять днів після народження дитини. І сьогодні я особисто поставила підпис під вимогою відставки Рибака. Вважаю, що він демонструє подвійні стандарти, перевіряючи підписи, але при цьому не помічаючи із президії голосування чужими картками. Що стосується звірки підписів, то в секретаріаті Верховної Ради працюють не графологи, тому нехай вони займаються своїми справами».

Що стосується підпису Турчинова, в прес-службі «Батьківщини» нам повідомили, що його ім'я, по батькові та прізвище вписані в підписний лист співробітником секретаріату фракції, а підпис він поставив особисто 23 січня в «Борисполі», відразу по прибуттю. До речі, відповідальності за фальшиві підписи в регламенті Ради немає. Теоретично нардепів можуть покарати за статтею 366 КК (службова фальсифікація, обмеження волі до трьох років), але це нічого не дасть - у них недоторканність, відмічає видання.