Рибак зібрав голів фракцій на нараду
Лідери парламентських фракцій беруть участь у нараді під головуванням спікера Верховної Ради Володимира Рибака.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат з фракції “Батьківщина” Микола Томенко.
За його словами, представники провладних фракцій просять опозиціонерів, які заблокували президію і трибуну парламенту, хоча б дати можливість відкрити другу сесію та затвердити календарний план роботи Верховної Ради.
Разом з тим М.Томенко наголосив, що опозиція готова розблокувати роботу парламенту лише за умови введення в дію системи персонального голосування депутатів.
“Ми дотримуємося тієї думки, що нову сесію треба розпочинати з чистого листа”, - сказав М.Томенко.
Як повідомляв УНІАН, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» сьогодні з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.