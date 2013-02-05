Рибак зібрав голів фракцій на нараду

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат з фракції “Батьківщина” Микола Томенко.

За його словами, представники провладних фракцій просять опозиціонерів, які заблокували президію і трибуну парламенту, хоча б дати можливість відкрити другу сесію та затвердити календарний план роботи Верховної Ради.

Разом з тим М.Томенко наголосив, що опозиція готова розблокувати роботу парламенту лише за умови введення в дію системи персонального голосування депутатів.

“Ми дотримуємося тієї думки, що нову сесію треба розпочинати з чистого листа”, - сказав М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» сьогодні з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.