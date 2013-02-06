На місце в Хмельницькій облраді претендують 8 кандидатів

Як повідомили УНІАН у комісії, змагаються за мандат депутата обласної ради виконувач обов’язків головного лікаря Волочиської центральної райлікарні Віктор Чубар (Партія регіонів), приватний підприємець Володимир Клімов (“УДАР”), начальник служби безпеки волочийського ТОВ “Агротек-ХПП” Ігор Войтович (КПУ), депутат Хмельницької міськради від ВО “Свобода” Олександр Симчишин, який є єдиним кандидатом від Об’єднаної опозиції.

Також кандидатами у депутати облради стали приватний підприємець Руслан Рохов, якого висунула “Громадянська позиція”, тимчасово непрацюючий Андрій Кухта (Українська партія “Єдність”), тимчасово непрацююча Олена Шабаліна (Партія української молоді) і заступник начальника відділу ДП “Хмельницькстандартметрологія” Людмила Носачова (Українська партія “Зелена планета”).

Довідка УНІАН. Хмельницька ОВК призначила проміжні вибори депутатів Хмельницької облради в одномандатному окрузі № 28 (Волочиський район) на 24 лютого 2013 року.

Мешканці Волочиського району обратимуть депутата облради замість Сергія Лабазюка, який 28 жовтня минулого року став народним депутатом, перемігши на одномандатному окрузі № 188 як самовисуванець.