Опозиція висунула єдиних кандидатів в Одесі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка», про це сьогодні на спільній прес-конференції повідомили керівники регіональних відділень партій «УДАР» Андрій Юсов, «Батьківщина» Володимир Усов і «Фронт Змін» Олександр Остапенко.

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За їх словами, в одномандатному окрузі №13 (Суворовський район Одеси; Одеська міська рада) балотуватиметься Олександр Сомов («Фронт Змін»); у окрузі №27 (Болградський район; Одеська обласна рада) - Віктор Дишлі ("Батьківщина") і в окрузі №63 (Фрунзівський район; Одеська обласна рада) - Сергій Гуцалюк ("УДАР").

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