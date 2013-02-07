Регіонали пропонують опозиції голосувати два дні на тиждень

Партія регіонів запропонувала опозиції свій спосіб персонального голосування в Раді.

Видання «Комерсант-Україна» проаналізувало "мирову угоду" у вигляді меморандуму, яку пропонує більшість у якості виходу з політичної кризи.

Меморандум "Про взаємодію депутатських фракцій з питань організації роботи Верховної ради" займає одну сторінку друкованого тексту і складається всього з трьох пунктів. Перші два досить декларативні. Так, фракції зобов'язуються "об'єднати зусилля для забезпечення публічності, прозорості та передбачуваності діяльності парламенту", виконувати "визначені законом етичні правила поведінки", а також гарантувати розгляд законопроектів. Крім того, народні депутати обіцяють брати участь у засіданнях Ради, своєчасно реєструватися в залі, обговорювати законопроекти і голосувати за них.

Третій пункт носить більш конкретний характер. Згідно з документом, Володимиру Рибаку пропонується створити робочу групу з числа представників парламентських фракцій, яка за 30 днів з моменту підписання меморандуму має виробити поправки в закон "Про регламент Верховної ради". А саме - "уточнити способи фіксації результатів голосування на пленарних засіданнях і права головуючого на засіданні Верховної ради". "Зокрема, надання (головуючому) права блокувати електронні картки народних депутатів, які за даними письмової та електронної реєстрації відсутні на пленарному засіданні", - сказано в меморандумі.

Крім того, представники Партії регіонів пропонують опозиції визначити вівторок і четвер днями, коли будуть проводитися засідання Ради "для прийняття рішень". Представники опозиції повинні відповісти на пропозицію Партії регіонів сьогодні в 10.00 на нараді лідерів фракцій, яке відбудеться в спікера.

Тим часом вчора в кінотеатрі "Зоряний" відбулося закрите засідання ради фракції Партії регіонів за участі прем'єр-міністра, голови партії Миколи Азарова і спікера Володимира Рибака. Впродовж засідання його учасники обговорили різні варіанти розблокування роботи парламенту. Про один з них журналістам розповів голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. "Якщо трибуна буде заблокована, ми будемо переконувати їх (опозицію) в тому, що це не метод вирішення питання. Але якщо вони продовжать діяти таким чином, будемо шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Хоча не думаю, що влаштовувати бійню в сесійній залі з чемпіоном світу з боксу (Віталієм Кличком) - найкращий вихід ", - заявив Єфремов. За його словами, народні депутати висловлювали "різні пропозиції", але в керівництві партії "хотіли знайти якесь розумне рішення і не влаштовувати в залі ефекти, які б завдавали шкоди іміджу нашої держави".

Втім, більшість учасників заходу були налаштовані більш радикально. "Ми прийдемо на роботу в четвер і п'ятницю, а потім поїдемо в округи. Якщо до 19 лютого Верховна рада не буде розблокована, ми швидко відновимо її нормальну роботу, - заявив перший заступник глави фракції Партії регіонів Михайло Чечетов. - Досвід приведення нероб в почуття у нас є! Коли ратифікувалися "харківські угоди", згадайте, як ми спокійно й інтелігентно впоралися. Після цього опозиціонери ще півроку боялися підходити до трибуни!"

В опозиції готові до силового варіанту розвитку конфлікту. "Ми ще вчора (у вівторок) заявили" регіоналам ": хочете захопити президія - захоплюйте! Ми його відіб'ємо! Якщо Партія регіонів візьме силовий сценарій вирішення цієї проблеми, ми теж приймемо цей варіант!" - Сказав Арсеній Яценюк, додавши, що Володимиру Рибаку "простіше було б підписати розпорядження (про введення сенсорної кнопки)".