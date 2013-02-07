Пікетувальники розходяться з колонної зали КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято після того, як представникам громади секретар Київради, Галина Герега передала 22 запрошення на завтрашнє засідання Київради, на якому буде розглядатися бюджет столиці на поточний рік. Запрошення були вручені члену політради ВО Сбовода Юрію Левченку. Інформуючи про те, що ці документи вже передані, він повідомив присутнім в залі активістам та представникам ЗМІ, що також отримав підписані представниками влади розпорядження про створення робочої групи, яка займатиметься розробкою нового порядку проходження представників громади в приміщення КДМА та Київради на сесійні засідання. За інформацією Ю.Левченка до складу цієї робочої групи ввійдуть представники інституцій громадських організацій, депутати Київради, представники секретаріату Київради та апарату КМДА. Він також підкреслив, що встановлені терміни, до яких має бути затверджений персональний склад робочої групи - 11 лютого, та розроблені зміни до діючого порядку перебування представників громади у КМДА та Київраді – 28 лютого. Ю.Левченко підкреслив, що таким чином головні вимоги, які висували мітингуючі, виконані, і тому можна завершити акцію і розійтися по домівках.

«Ми зараз згортаємося і йдемо. Є певна перемога – ми отримали розпорядження, запрошення. Не треба перетворювати ситуацію , коли трошки засиділися і все на фарс перетворили. Але якщо ми бачимо потім, що це не виконується - ми повертаємося»,- сказав Ю.Левченко. За його словами тепер людям слід відпочити, а тим, хто завтра прийде на Київраду, якісно підготуватися та вивчити бюджет, щоб результативно спілкуватися.

Було оголошено, що завтра зранку не буде організовуватися ніяких пікетів. А ті представники громади, які є у списку допущених на засідання, зберуться завтра о 9-ій ранку, щоб персонально забрати у представника Свободи свої запрошення і спокійно пройти до сесійної зали. За інформацією Ю.Левченка із списку 22 осіб допущених на сесію - свободівців п’ятеро.