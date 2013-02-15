Мірошниченко каже, що Янукович не має підстав розпускати ВР

Таку думку він висловив в коментарі агентству УНІАН.

“Правових підстав поки що немає, політичних я теж не думаю, що вони є”, - сказав Ю.Мірошниченко.

Він зауважив, що сьогодні всі політичні сторони, представлені в парламенті, визнають необхідність забезпечення персонального голосування, і сьогодні ведеться лише дискусія щодо засобів забезпечення персонального голосування.

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“Тому, скажемо, такої політичної причини немає, і навіть якщо б були дострокові парламентські вибори, зараз ця б проблема залишилась, і новому складу парламенту її все одно довелось би вирішувати”, - сказав Ю.Мірошниченко.

Говорячи про правові підстави для розпуску парламенту він зауважив, що Конституція дає вичерпний перелік підстав, за якими Президент може ухвалити рішення про розпуск парламенту. “Зараз їх немає”, - сказав Ю.Мірошниченко, додавши, що навіть якщо вони з’являться, то вони не зобов’язують Президента оголошувати дострокові парламентські вибори. “Норма Конституції лише дає право Президенту для того, щоб не виник вакуум законодавчий - оголосити дострокові вибори. Я не думаю, що країна перебуває зараз в такій ситуації”, - сказав Ю.Мірошниченко.