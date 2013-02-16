Порошенко заявив, що готовий підтримати кандидатуру Кличка в мери Києва

При цьому П.Порошенко не виключає, що таким кандидатом стане він сам. Про це він повідомив в інтерв`ю ZN.UA.

П.Порошенко підтвердив, що у числі кандидатів у мери, яких розглядає опозиція, є і його прізвище. ”Чи відмовиться Порошенко від цієї позиції, якщо це буде єдиний кандидат від опозиції, якщо опозиція ефективно діятиме для забезпечення перемоги? Ні, не відмовиться”, - підкреслив він.

Оскільки зараз в опозиції триває процес узгодження кандидатури, депутат визнав некоректним називати прізвища і політичні сили, які ведуть переговори.

”Є пропозиції. Я ні до кого не набивався. Опозиція вільна сама визначитися, хто буде оптимальним кандидатом від команди. Якщо Віталій Кличко буде єдиним кандидатом від опозиції, я його, безумовно, підтримаю. Тобто існують дві позиції: ”я прошу підтримати” і ”я даю відповідь”. Так от: я даю відповідь”, - заявив П.Порошенко.

”Позитивне рішення забезпечить не просто узгодження єдиного кандидата, а перемогу в Києві. А також ефективні дії після перемоги, які дозволять підвищити статус, рейтинг і повагу до опозиції”, - додав він.