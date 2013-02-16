Британський експерт: Янукович просто не розуміє, як працює Євросоюз

У Євросоюзі сьогодні дуже роздратовані невиконаними обіцянками президента України Віктора Януковича. Про це в інтерв’ю «Українському тижню» сказав британський дослідник української історії та сучасної політики Ендрю Вілсон.

«..Янукович неодноразово за різних нагод натякав про готовність до компромісу і ніколи не зробив цього. Тому деякі чільні політики в ЄС розчаровані і роздратовані на особистому рівні», - сказав Вілсон.

На запитання, чи Янукович навмисно хоче зіпсувати собі репутацію в Брюсселі, експерт відповів: «Ні, він просто не розуміє як працює Євросоюз».

«Він (Янукович) вважає, що усе буде вирішувати реальна розстановка сил, що ЄС лише робить порожні заяви щодо справи Тимошенко та інших справ, пов’язаних з правами людини. Він у це не вірить. Він розраховує, що найважливіше – це realpolitik, але насправді ЄС дійсно вірить у дещо з того, що проголошує. Тому його modus operandi штовхає його в інший бік», - відзначив Вілсон.

На його думку, президент України розраховує, що ЄС зрештою здасться і таки підпише угоди про асоціацію.

«Розрахунки Януковича, схоже, полягають в тому, що він може балансувати, граючи класичну “неотітоїстську” гру з надією, що ЄС зрештою нікуди не дінеться і погодитися на угоду, бо повірить доводам, що Київ у протилежному випадку піде на угоду з Росією. Але насправді він показує, що Україна ізольована, корумпована, а олігархи не хочуть співпрацювати з жодною зі сторін», - сказав експерт.